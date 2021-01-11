السعودية تُرحب بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران، كـ”منظمة إرهابية”.

وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها في “أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث أن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي و لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار”.

وأضافت الوزارة أن “التصنيف سيؤدي لدعم وإنجاح الجهود السياسية القائمة وسيجبر قادة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران على العودة بشكل جاد لطاولة المشاورات السياسية”.

وأكدت الوزارة دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفث ومقترحاته لإنهاء الأزمة في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية “منظمة إرهابية أجنبية”.

وأكد بومبيو في بيان، اليوم الاثنين: “أعتزم أيضا إدراج ثلاثة من قادة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، وهم عبد الملك الحوثي، وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم، على قائمة الإرهابيين الدوليين”.

وكانت وكالة “رويترز”، قد أفادت، أمس الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن السلطات الأمريكية تعتزم تصنيف حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن “منظمة إرهابية أجنبية”.