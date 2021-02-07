السعودية تُصدر تحذيرا للمواطنين بعد رصد ارتفاع مُخيف بكورونا

إصابات كورونا في السعودية فوق الـ300 لليوم الـ5 ووزارة الصحة تحذر من زيادة وتيرة تفشي الوباء.

السلطات الصحية السعودية سجلت لليوم الـ5 على التوالي أكثر من 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، على خلفية زيادة وتيرة تفشي الوباء في أراضي المملكة.

ووفق ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 317 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع 5 حالات وفاة جديدة، مقابل 4 وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة منها 6402 حالة وفاة و361515 حالة شفاء و2361 حالة نشطة 408 منها حرجة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي متلفز اليوم الأحد من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا و سجلت خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة.

كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض “كورونا المستجد” في المملكة.

وحذر المتحدث المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصحية، منها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل اليدين، محذرا من خطورة التجمعات في الأماكن العامة.

وأعلن المتحدث أن السلطات الصحية وفرت على مواطني المملكة حتى الآن أكثر من 443 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (317) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (5) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (278) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,515) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hCofNNzqNr — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 7, 2021