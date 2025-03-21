السعودية تُصدر توجيهات هامة للمعتمرين  في «المسجد الحرام»

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدة “وصايا” للمعتمرين بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من شهر رمضان “لاغتنام ليلة القدر” وتحقيق النظام لاسيما مع الإقبال الكبير على المسجد”.

وذكرت الوزارة في رسالة للمعتمرين وزوار المسجد عبر حسابها بمنصة “إكس”: “وجودك في الحرم في العشر الأواخر فرصة يتمناها الكثيرون، اجعلها مثالية بالالتزام بالنظام، واستثمار الوقت بالدعاء والعبادات”.

ودعت الوزارة زوار المسجد، “لتجنب الزحام وترك المركبات في المواقف المحددة، كما شددت على الالتزام بالنظام والصلاة في الأماكن المخصصة، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة المسجد وتجنب وضع الأطعمة على السجاد”.

في سياق متصل، ذكرت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، “أنها كثفت جهودها في الخدمات التشغيلية من حيث جاهزية المصليات وخدمات التطهير والنظافة والتبخير والتطييب وسقيا ماء زمزم للمصلين وخدمات الوقاية البيئية والعناية بالمرافق ودورات المياه ومنع الظواهر السلبية، وتهيئة خدمة العربات ونظام المراقبة والبلاغات”.