السعودية تُطلق 5 نماذج للإقامة المميزة

أطلقت المملكة العربية السعودية، 5 نماذج للإقامة المميزة في المملكة، وذلك في إطار خطة لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد السعودي من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن المنتجات الخمسة الجديدة للإقامة المميزة، هي: إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة موهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار.

وستوفر هذه المنتجات لحامليها بحسب القصبي، فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكِّل قيمةً مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030.

وبحسب المصدر نفسه صُممت إقامة “كفاءة استثنائية” لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، فيما صُممت إقامة “موهبة” للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، في حين صُممت إقامة “مستثمر أعمال” للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة وذات الأفكار المبتكرة والإبداعية، في حين خُصصت إقامة “مالك عقار” لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة.