السعودية تُعزز «الأمن السيبراني».. إطلاق أول نظام تشغيل لـ«الذكاء الاصطناعي» بالعالم

وقّعت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بمحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، المهندس ماجد المزيد، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان لها، إن هذه الاتفاقية تُعد أول معاهدة متعددة الأطراف لمكافحة الجريمة تحت مظلة الأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا.

وتشمل الاتفاقية خمسة بنود رئيسية تجرم أفعالًا سيبرانية متعددة، مثل الوصول غير المشروع إلى الأنظمة، التدخل في البيانات أو تعديلها أو إفسادها، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وأضاف البيان أن المملكة شاركت في جميع مراحل إعداد وصياغة الاتفاقية، وساهمت في وضع المخرج النهائي الذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يتزايد فيه تهديد الجريمة السيبرانية عالميًا، حيث تعزز التعاون الدولي، وتدعم التدابير الوقائية، وتبني القدرات المتخصصة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وأكد البيان أن توقيع المملكة على الاتفاقية يعكس استمرار دورها البارز في دعم الأمن والاستقرار في الفضاء السيبراني، ويعزز التعاون الدولي في هذا المجال.

هذا وترأس المهندس ماجد المزيد وفد المملكة في حفل التوقيع الذي عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي في الفترة من 25 إلى 26 أكتوبر 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني هي الجهة المسؤولة عن الأمن السيبراني في المملكة، وتعد مرجعية وطنية لحماية المصالح الحيوية والبنى التحتية، كما تمثل المملكة في المنظمات الدولية المعنية بالأمن السيبراني، وتتابع تنفيذ التزاماتها الدولية في هذا المجال.

السعودية تطلق أول نظام تشغيل عالمي للذكاء الاصطناعي “هيوماين 1”

أعلنت شركة “هيوماين” السعودية عن إطلاق أول نظام تشغيل عالمي للذكاء الاصطناعي تحت اسم “هيوماين 1″، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للشركة طارق أمين على هامش فعاليات منتدى “فورتشن” المنعقد في الرياض اليوم الاثنين.

وأوضح أمين أن الشركة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، تخطط أيضاً لإنشاء مركز بيانات بقدرة 6 غيغاواط لدعم النظام وتشغيله. وكانت “هيوماين” قد كشفت في سبتمبر الماضي عن حاسوبها المحمول الجديد HUMAIN Horizon Pro، المخصص للاستخدام الشخصي والإبداعي، ويضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي مثبتة مسبقاً مع إمكانية تفعيل خواص إضافية حسب الحاجة.

وتسعى السعودية عبر “هيوماين” إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء بنية تحتية قوية تشمل مراكز بيانات وخدمات سحابية، مع خطط لإضافة مراكز بيانات بقدرة 1.9 غيغاواط إضافية بحلول 2030.