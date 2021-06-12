السعودية تُعلن اقتصار حج العام الجاري على المواطنين والمقيمين فقط

عين ليبيا | نُشر: السبت، 12 يونيو 2021 - 12:57 | آخر تحديث: 12 يونيو 2021 - 13:04 نُشر: السبت، 12 يونيو 2021 - 12:57
دولي
رويترز
اقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنّ مناسك الحج لهذا العام 1442هـ 2021م، ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فإن هذا القرار جاء في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له.

وعددت الوزارة الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في أداء مناسك الحج وهي: الخلو من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكدت أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

آخر تحديث: 12 يونيو 2021 - 13:04
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