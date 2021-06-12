السعودية تُعلن اقتصار حج العام الجاري على المواطنين والمقيمين فقط

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أنّ مناسك الحج لهذا العام 1442هـ 2021م، ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا، في قرار جاء على خلفية استمرار تفشي الجائحة.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، فإن هذا القرار جاء في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له.

وعددت الوزارة الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في أداء مناسك الحج وهي: الخلو من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين، (محصن، أو محصن أكمل جرعة واحدة وأمضى 14 يومًا، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

وأكدت أن هذا الترتيب يأتي من منطلق حرصها الدائم على صحة الحجاج وسلامتهم وأمنهم وسلامة بلدانهم أيضًا.

#عاجل #وزارة_الحج_والعمرة تعلن قصر حج هذا العام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، نظرًا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم. https://t.co/rGxR6emm5l#واس_عام pic.twitter.com/6mPZ1ZbePf — واس العام (@SPAregions) June 12, 2021

#وزارة_الحج_والعمرة: تقنين أعداد الحج لهذا العام جاءت للتأكيد على ضمان صحة وسلامة وأمن الحجاج. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 12, 2021