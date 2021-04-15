السعودية تُعلن تدمير 4 طائرات مسيرة ملغومة و5 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون

شظايا صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية سببت حريقا محدودا في حرم جامعة، كما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده الرياض ضد الحوثيين في اليمن. وفقا لفرانس برس.

وقال التحالف إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي “تمكنت مساء أمس الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات بدون طيار مفخخة وخمسة صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي أن “الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من محافظة صعده معقل الحوثيين “باتجاه مدينة جازان” كبرى مدن منطقة جازان في جنوب المملكة.

وأوضح العميد المالكي أن “الميليشيا الحوثية الإرهابية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني ومنها محاولة استهداف جامعة جازان”.

وأضاف أنه “نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة ما نتج عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة عليه دون خسائر بالمدنيين”.

ودان “محاولات” الحوثيين “العدائية والعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية”، معتبرا أن “هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب”. وأعلن الحوثيون الإثنين أنهم نفذوا هجمات ضد السعودية وأطلقوا 17 طائرة مسيرة وصاروخا على أهداف مختلفة من بينها منشآت في أرامكو.

ولم تؤكد السلطات السعودية أي هجمات على منشآت نفطية في ذلك الوقت. لكن التحالف أشار إلى أنه تم اعتراض 6 طائرات مسيرة أطلقت من اليمن من دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وفي سياق متصل، تقود السعودية تحالفا عسكريا تدخل في اليمن منذ 2015 ضد المتمردين الحوثيين دعما للحكومة اليمنية. وأكدت الهجمات العديدة التي شنها هؤلاء المتمردون على منشآت أرامكو ومطاراتها وأهداف مدنية أخرى في الأشهر الأخيرة.