السعودية تُعلن تسجيّل 1905 إصابات جديدة بـ«كورونا»

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليومي لآخر مستجدات فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19)، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1905 إصابات جديدة بالفيروس، بإجمالي عدد إصابات بلغ 44830 إصابة.

كما أعلن عن 9 وفيات جديدة بفيروس “كورونا”، ليصل إجمالي وفيات الفيروس إلى 273 وفاة.

وأكد المسؤول السعودي تسجيل المملكة 2365 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 17622 حالة، مشيرا إلى اقتراب حالات التعافي من 40%.

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