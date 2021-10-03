السعودية تُعلن دعمها لجهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة تدعم “الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي”.

جاء ذلك خلال استقباله، ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، حيث بحث معه “العديد من القضايا المشتركة وتعزيز أوجه التعاون”.

وأضاف بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بوريل: “نحن قلقون بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي”.

وفيما يتعلق بالمحادثات السعودية الإيرانية، قال وزير الخارجية السعودي إن “المحادثات مع إيران ما زالت في مرحلتها الاستكشافية”، مشيرا إلى أمل المملكة في أن تضع هذه المحادثات “أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين”.