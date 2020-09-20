السعودية تُعلن عن إصابة 5 مدنيين بهجوم اتهمت «الحوثيين» بشنه

أصيب 5 مدنيين بجروح في قرية بمنطقة جازان الحدودية جنوب السعودية في هجوم اتهمت المملكة الحوثيين من اليمن المجاور بشنه، حسبما أفادت مديرية الدفاع المدني السعودي في بيان منتصف ليل السبت.

وقال الدفاع المدني إن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر من الحوثيين من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأضاف انه نتج عن الهجوم “تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية وتضرر 3 مركبات مدنية وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا وتم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة”.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن أي هجوم على جازان.

وكثف الحوثيون هجماتهم ضد المملكة في الأشهر الأخيرة، مستهدفين بشكل أساسي المحافظات الجنوبية على طول الحدود الطويلة بين البلدين، وكذلك الرياض.

ويقول التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين منذ أكثر من خمس سنوات إنه اعترض غالبية الهجمات حسب مانقلت إذاعة “مونت كارلو”.