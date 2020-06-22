السعودية.. إقامة الحج لهذا العام بأعداد محدودة للمُقيمين فقط

قررت السلطات السعودية تنظيم أداء مناسك الحج لهذا العام بأعداد “محدودة جدا”، تقتصر على المقيمين في المملكة من جنسيات مختلفة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الحج السعودية في بيان، اليوم الاثنين، أنه تقرر إقامة موسم الحج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة إلى أن شعيرة الحج هذا العام ستقام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية مع إجراءات احترازية دقيقة حفاظًا على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، بحسب الوزارة.

ستقام شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة من جنسيات مختلقة من داخل المملكة العربية السعودية مع اجراءات احترازية دقيقة حفاظًا على امن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، حمانا الله واياكم من هذه الجائحة وتقبل من الحجيج حجهم #حج_٢٠٢٠ pic.twitter.com/vmsBQtmCGF — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 22, 2020