السعودية تُلغي التباعد الجسدي في المسجد الحرام￼

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فجر اليوم الأحد، بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فايروس كورونا.

وأدى جموع المصلين اليوم صلاة الفجر، بالمسجد الحرام دون تباعد جسدي.

استوو اعتدلوا أقيموا صفوفكم حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل #المسجد_الحرام #رئاسة_شؤون_الحرمين pic.twitter.com/S3j9gIThDl — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) March 6, 2022

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن ذلك يأتي بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامات.

وكانت الرئاسة العامة قررت أمس، إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيهما، وإلغاء إصدار تصاريح الصلاة في المسجد الحرام، إسوة بما يتم العمل به في المسجد النبوي الشريف، وكذلك إلغاء تصاريح زيارة النبي صلى الله عليه وسلم.