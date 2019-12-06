السعودية.. حادثة «اغتصاب بشعة» وحرق فتاة بمنطقة جازان

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أنباء عن حادثة اغتصاب بشعة، انتهت بحرق الضحية في منطقة جازان.

وقال مغردون، إن طالبة تعرضت للغدر مع أختها من قِبل إحدى صديقاتهن، في أثناء توجهها لأداء اختبار قياس، بعد استدراجها لشقة بداخلها 4 أشخاص.

وأشار النشطاء إلى أن الفتاة وتدعى “بشرى” اغتُصِبت، ثم أُحرِقت حتى الموت، بالإضافة لاغتصاب شقيقتها، التي ةترقد في غيبوبة بالمستشفى.

هذا ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان قوله:

بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأوضحت الوكالة وفقا للشرطة، أنه بمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه، ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

بعد تداول مقتل طالبة تعرضت للاغتصاب.. "#شرطة_جازان": تم توثيق واقعة الحريق وجاري التحقيق لمعرفة الملابسات.#بشرى_محجب pic.twitter.com/HRtva8Xyvt — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 5, 2019

قصة هذه الفتاة مؤلمة وشنيعة ان صحت روايات الحادثة.

فتاة قاصر

غدر من صديقة

اغتصاب

حرق أتمنى تحقيق العدالة لها بأسرع وقت وإيقاع أقصى عقوبة ممكنة على هؤلاء المجرمين.#بشرا_محجب https://t.co/os6Tl6DpFZ — مكافح (@Kifah212) December 6, 2019

جازان يبيلها أمن اكثر الشرطه عندنا والامن ضعيف وفيها واسطات وضحك على الذقون مافي مراقبه عندنا لو فيه تشديد في الأمن في جازان ماكان جازان وصلت لها المواصل مخدرات خمور اغتصاب قتل والله بحاجة أمن قوي من غير هالواسطات نبي أمن تمكين و ثقه #كلنا_أمن — فتاة ذات الشعرالقصير (@jnan20201) December 5, 2019