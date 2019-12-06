الرئيسية | عربي ودولي

السعودية.. حادثة «اغتصاب بشعة» وحرق فتاة بمنطقة جازان

عين ليبيا | آخر تحديث: 6 ديسمبر 2019 - 14:15
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة. [أرشيف/جيتي]
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أنباء عن حادثة اغتصاب بشعة، انتهت بحرق الضحية في منطقة جازان.

وقال مغردون، إن طالبة تعرضت للغدر مع أختها من قِبل إحدى صديقاتهن، في أثناء توجهها لأداء اختبار قياس، بعد استدراجها لشقة بداخلها 4 أشخاص.

وأشار النشطاء إلى أن الفتاة وتدعى “بشرى” اغتُصِبت، ثم أُحرِقت حتى الموت، بالإضافة لاغتصاب شقيقتها، التي ةترقد في غيبوبة بالمستشفى.

هذا ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان قوله:

بالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للاغتصاب، فقد باشرت شرطة جنوب مدينة جازان بتاريخ 1441/3/29 بلاغا من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الأرضي من منزل يتكون من طابقين.

وأوضحت الوكالة وفقا للشرطة، أنه بمعاينة الموقع عُثِر على جثه محترقة بالكامل ومتفحمة، حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه، ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفة ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن