السعودية.. حفلة «عُراة» تُثير غضباً شعبياً

أثارت حفلة عُراة في مدينة سعودية، ردود فعل واسعة وغضباً شعبياً داخل المملكة.

وتفاعل النشطاء ورواد موقع التدوينات القصيرة تويتر في المملكة العربية السعودية، مع مقطع فيديو قيل إنه لحفل يرتدي المشاركون الذين يبدو أنهم لبنانيين ملابس البحر، على أحد شواطئ مدينة الخبر.

ووصف الناشطون المشهد بـ”التعري الفاضح”، في حين تصدر هاشتاغ #لبنانيون_يتعرون_في_الخبر قائمة الأكثر تداولا في المملكة.

ولاقى المقطع رفض كثير من النشطاء، بسبب التوقيت الذي يأتي في ظل إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وبسبب اللباس أيضاً.

وطالب النشطاء الجهات المختصة باتخاذ الإجراء اللازمة، منوهين بأن ما حصل يُخالف قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام في المملكة.