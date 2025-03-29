السعودية.. شرطي وامرأة يتبادلان «الصفعات» في المسجد النبوي! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه رجل أمن في السعودية، وهو يتعامل مع سيدة بالمسجد النبوي، ويحاول منعها من اجتياز الحواجز، فصفعته، ثم صفعها الشرطي بعدما اعتدت عليه.

وأعلن الأمن السعودي، “القبض على سيدة بعد اعتداءها على رجل أمن في المسجد النبوي بالمدينة المنورة”.

ونشر حساب الأمن العام على منصة “إكس”، أن “شرطة منطقة المدينة المنورة تباشر واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله وتستكمل الإجراءات النظامية حيالها”.

هذا “وشهد المسجد النبوي مساء امس الجمعة، ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة 29 رمضان، وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، امتلأت أروقة المسجد وساحاته وسطحه والتوسعات بالمصلين وزائرية منذ وقت مبكر، وامتدت الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة له”.

بی بی یہ پاکستان نہیں کہ جہاں تم مرد اہلکار پر ہاتھ اٹھا کر بچ جاؤ گی

سعودی شرطے تو تمہیں تن دیں گے pic.twitter.com/98EPyp1EwT — Shakir juggan (@_Juggan2233) March 28, 2025

📹| شرطة منطقة المدينة المنورة تباشر – في حينه – واقعة اعتداء امرأة على رجل أمن أثناء أداء مهام عمله وتستكمل الإجراءات النظامية حيالها. pic.twitter.com/eLP5shVjS8 — الأمن العام (@security_gov) March 28, 2025