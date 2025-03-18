السعودية.. صرف 3 مليارات ريال كـ«معونة في شهر رمضان»

وجّه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، “بصرف أكثر من 3 مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي”.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن ذلك يأتي “في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم خلال شهر رمضان”.

وحسب “واس”، تتضمن المعونة الكريمة صرف 1000 ريال للعائل، و500 ريال لكل تابع، حيث سيتم إيداعها مباشرة في الحسابات البنكية للمستفيدين اليوم الثلاثاء الموافق 18 رمضان”.

ووفق الوكالة “يأتي هذا الدعم استمرارا لنهج السلطات في رعاية الفئات المستحقة، وامتدادا لما توليه حكومة الملك وولي العهد من اهتمام بالغ بتحسين جودة الحياة، وتعزيز مستوى المعيشة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، لاسيما في هذا الشهر الفضيل”.

من جهته، رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، “الشكر والتقدير للملك السعودي وولي العهد على هذه المكرمة، التي تُجسد نهج دعم المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.