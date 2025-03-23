السعودية.. «عاصفة غبارية» شديدة تحوّل النهار إلى ليل وتحذيرات عاجلة للسكان!

شهدت منطقة “وادي الدواسر” في السعودية، “عاصفة غبارية شديدة، أدت إلى انخفاض كبير في مدى الرؤية، وحجب الأفق بالمنطقة، وفق رواد “السوشال ميديا” الذين وثقوا العاصفة، قالو “إنها حولت النهار إلى ليل لحظة دخولها المنطقة”.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن “الأتربة المثارة التي تأثرت بها وادي الدواسر، كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين منطقتي بيشة ووادي الدواسر”.

وأضاف أن “سرعة الرياح بلغت 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقا لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه الموجة الغبارية”.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة، “تحذيرات للسكان بتجنب الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات للوقاية من تأثير الغبار على الجهاز التنفسي”.

بدوره، توقّع المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم، “استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق الشرقية والرياض ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع احتمال تشكل الضباب، كما توقع أن تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق القصيم والمدينة المنورة وتبوك”.

الأتربة المثارة التي تأثرت بها #وادي_الدواسر عصر الأمس كانت نتيجة تيارات هابطة من سحب رعدية نشطة بين بيشة ووادي الدواسر، حيث بلغت سرعة الرياح 28 عقدة (حوالي 52 كم/س) وفقاً لمحطة الرصد في مطار وادي الدواسر، واستمرت قرابة الساعة.. كما أن كثافة الكثبان الرملية ساهمت في تصاعد هذه… pic.twitter.com/rphOdRYP13 — المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) March 22, 2025

تايم لابس لحظة تقديم العاصفة الجدارية و دخولها وادي الدواسر مغرب هذا اليوم 😱

– pic.twitter.com/OPDNgvBlU3 — خلف الدوسري (@kalafaldossry) March 20, 2025