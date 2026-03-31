السعودية.. «غرفة عمليات» جديدة لخدمة ملايين الحجاج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تفعيل غرفة عمليات متخصصة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، بهدف تذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة، وضمان تمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر وسلامة.

وجاء هذا الإعلان خلال افتتاح “منتدى العمرة والزيارة” في المدينة المنورة، تحت شعار “تاريخ يروى في كل محطة”، حيث أكدت وزارة الحج والعمرة استعداد القطاع للتعامل مع أي متغيرات طارئة، في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على حركة الزوار.

وأشار بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز تجربة العمرة والزيارة، وضمان تقديم خدمات متكاملة تشمل النقل، الإقامة، الإرشاد، والإرشادات الصحية والأمنية، بما يعكس اهتمام السعودية براحة المعتمرين وسلامتهم.

وكشفت البيانات الرسمية أن عدد المعتمرين القادمين من الخارج هذا العام وصل إلى 18 مليون معتمر، بمعدل نمو تجاوز 214% مقارنة بعامَي 2022 و2025، وهو ارتفاع يعكس الدعم المستمر الذي يقدمه الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقطاع العمرة والسياحة الدينية.

كما أظهرت الإحصاءات ارتفاع معدل رضا المعتمرين إلى 94% خلال عام 2025، في مؤشر واضح على جودة الخدمات المقدمة، فيما تضاعفت الطاقة الاستيعابية لزيارة الروضة الشريفة، حيث استقبلت أكثر من 15.6 مليون زائر خلال العام الماضي.

ووأكدت وزارة الحج والعمرة أن المملكة ماضية في تطوير هذا القطاع، من خلال الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات، وتوسيع القدرة الاستيعابية للمواقع الدينية، بما يسهم في استقبال أعداد أكبر من المعتمرين والزوار كل عام، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والراحة.

وتسعى المملكة ضمن استراتيجيتها لتعزيز السياحة الدينية إلى تطوير البنية التحتية، إذ طوّرت 87 موقعًا ووجهة تاريخية وثقافية، لتوفير تجربة متنوعة وشاملة للزوار، تشمل التراث الإسلامي، المواقع التاريخية، والأنشطة الثقافية.

ويشير الخبراء إلى أن غرفة العمليات الجديدة تمثل جزءًا من جهود السعودية لتطبيق أفضل الممارسات الإدارية واللوجستية في موسم العمرة، مع تفعيل آليات استباقية لمواجهة أي تحديات قد تواجه الحركة الكبيرة للمعتمرين، سواء كانت متعلقة بالنقل، تنظيم الحشود، أو الخدمات الصحية.

كما تتضمن هذه الآلية التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، بما في ذلك وزارة الصحة ووزارة الداخلية، لضمان استجابة سريعة لأي طارئ، وتعزيز تجربة المعتمر من بداية رحلته وحتى مغادرته المملكة.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، مع زيادة حركة السياحة الدينية وتحول العمرة إلى قطاع اقتصادي واستراتيجي مهم للمملكة، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المحيطة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويعكس المنتدى وافتتاح غرفة العمليات حرص المملكة على الربط بين التراث الديني الغني والخدمات الحديثة، بما يعكس رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاع السياحة الدينية وتحويله إلى تجربة متكاملة تجمع بين الروحانية والتقنيات الحديثة.