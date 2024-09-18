السعودية: لا علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، الأربعاء، أن بلاده لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

وخلال إلقائه الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، قال بن سلمان إن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب، في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ولي العهد السعودي حرص بلاده على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، وأنها متيقنة أن ما يحمي البشرية، ويصون قيمها الحضارية، هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب