السعودية: منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس”، أن السلطات المختصة، منعت دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة (اليوم الثلاثاء)، حتى نهاية الـ13 من ذي الحجة (الأربعاء المقبل).

وأكدت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، “السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (أكثر من 13 ألف دولار) عن كل مخالف يتم نقله”، لافتة إلى أن الغرامة المالية تتعدد بتعدد المخالفين المنقولين.

وأشار البيان إلى أنه سيتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وشددت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور على أن كل من يُضبط من المواطنين والوافدين داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، ولا يوجد لديه تصريح حج، سيعاقب بغرامة 10 آلاف ريال (أكثر من 2600 دولار أميركي)، وترحيل الوافدين منهم لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

وكانت السعودية قد أعلنت، السبت، أن قواتها الأمنية أبعدت من مكة أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

من بين من تم إبعادهم في الأيام الأخيرة من مكة، 153,998 أجنبيا أتوا بتأشيرات سياحية بدلا من تأشيرات الحج، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

كما أبعدت السلطات 171,587 آخرين يقيمون في السعودية لكنهم ليسوا من سكان مكة، وليست لديهم تصاريح الحج، وفق المصدر ذاته.

ويسعى كثيرون إلى الحج من خلال قنوات غير رسمية، لأن الحصول على التصاريح الرسمية وحزم الإقامة والخدمات يمكن أن يكون مكلفا، مع تخصيص حصص محدودة للحجاج من كل بلد، حسب وكالة فرانس برس.