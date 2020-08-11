السعودية من ضمن الدول الـ5 التي ستنتج اللقاح الروسي ضد «كورونا»

بينما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم. قال “كيريل دميترييف”، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إن روسيا وافقت على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في 5 دول، وتتيح السعة لديهم إنتاج 500 مليون جرعة سنويًا.

وقال المسؤول الروسي ذلك خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحفي الدولي متعدد الوسائط التابع لوزارة الخارجية: “لقد أبرمنا اتفاقيات لإنتاج لقاحات في خمس دول، ولدينا الآن القدرة على إنتاج 500 مليون جرعة من اللقاح يمكن إطلاقها في غضون 12 شهرًا”.

وفي وقت سابق، أفاد الصندوق بأنه ستجري مناقشة مع المملكة العربية السعودية وكازاخستان والبرازيل والهند وكوبا لإنتاج اللقاح.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن “دميترييف” اليوم الثلاثاء قوله: “إن الإنتاج في كوبا قد يبدأ في نوفمبر”.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: “على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف بوتين، قائلا: “على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة”.

وأشار بوتين إلى أنه يأمل أن تقوم الدول والبلدان الأخرى بإنتاج وصناعة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المستقبل القريب.