السعودية.. هيئة الترفيه بصدد تنظيم مباراة عالمية في موسم الرياض 2024

أكد رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أنه بصدد الاجتماع مع مسؤولي نادي النصر لبحث إقامة مباراة عالمية بكرة القدم، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

وقال آل الشيخ في تصريحات صحفية “أنه سيعقد اجتماعاً مع إدارة نادي النصر لبحث إقامة مباراة كبيرة تجمعه بأحد الفرق العالمية في إطار فعاليات موسم الرياض 2024”.

وأشاد تركي آل الشيخ، بالكوادر السعودية في موسم الرياض، مؤكداً أنها تقدم الخدمات بجودة عالية لزوار الموسم.

ويستعد نادي النصر حاليا لخوض مباراة قوية ضد الشباب يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري “روشن” للمحترفين، برصيد 14 نقطة بعد خوض 6 جولات حقق خلالها 4 انتصارات مقابل تعادلين.