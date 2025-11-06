السعودية وأمريكا تطلقان مناورات «كوينسي-1»

انطلقت مناورات التمرين المختلط “كوينسي-1” بين القوات البرية السعودية ونظيرتها الأمريكية في قاعدة فورت إيروين العسكرية بالولايات المتحدة، بهدف تعزيز الجاهزية العملياتية وتبادل الخبرات والتكامل في تنفيذ العمليات المشتركة في بيئات قتالية متنوعة.

وأوضحت وزارة الدفاع السعودية أن المناورات انطلقت مساء الأربعاء، دون الإفصاح عن مدتها أو عدد المشاركين، مؤكدة أهميتها في رفع مستوى التنسيق العملياتي بين القوات المشاركة.

وتأتي هذه المناورات في سياق سلسلة تدريبات مشتركة نفذتها السعودية مع حلفائها، شملت مشاركتها في تمرين “العلم الأحمر 2025” بمشاركة عدة دول، وتهدف جميعها إلى تعزيز الكفاءة القتالية وتحقيق المواءمة في تنفيذ العمليات المشتركة.

وفي سياق مشابه، نفذت القوات البحرية السعودية التمرين الثنائي المختلط “السيف الأزرق-4” مع القوات البحرية الصينية في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز الجاهزية القتالية، وتطوير القدرات في مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة، وإزالة الألغام، والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية.