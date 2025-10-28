السعودية وباكستان تطلقان إطار تعاون اقتصادي مشترك

أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان، اليوم الثلاثاء، تدشين إطار تعاون اقتصادي مشترك يرتكز على المصالح الاقتصادية المشتركة ويعكس حرصهما على تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتحقيق الفائدة المتبادلة.

وأوضح البيان المشترك، الصادر عن وكالة الأنباء السعودية، أن الإطار جاء استنادًا إلى الشراكة التاريخية بين البلدين التي تمتد لأكثر من ثمانية عقود، وأواصر الأخوة والتضامن الإسلامي بين قيادتيهما، مشيرًا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اتفقا خلال اجتماعهما في الرياض يوم الاثنين 27 أكتوبر على إطلاق هذا الإطار لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار البيان إلى أن الإطار يغطي استكشاف مشاريع استراتيجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، بهدف تعزيز التعاون الحكومي وتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري، مع التركيز على قطاعات الطاقة، الصناعة، التعدين، تقنية المعلومات، السياحة، الزراعة، والأمن الغذائي.

وبيّن البيان أن الجانبين يدرسان حاليًا مشاريع مشتركة تشمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين، وأخرى للتعاون في مجال الطاقة.

ويذكر أن الشهر الماضي وقع شهباز شريف والأمير محمد بن سلمان اتفاقية الدفاع الاستراتيجي بين البلدين في قصر اليمامة بالرياض، والتي تنص على اعتبار أي عدوان على أي منهما هجومًا على كلا البلدين.