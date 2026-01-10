السعودية وباكستان وتركيا.. تحالف يرسم موازين القوى بـ«الشرق الأوسط»

تسعى تركيا حاليًا للانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين باكستان والسعودية، وفق ما أفادت وكالة بلومبرغ، مشيرة إلى أن المباحثات وصلت إلى مرحلة متقدمة من المرجح أن تُختتم قريبًا بتوقيع الاتفاق.

وكانت السعودية وباكستان قد وقعتا الاتفاقية في سبتمبر 2025 خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى الرياض، حيث نصت على أن أي هجوم خارجي مسلح على إحدى الدولتين يعتبر هجومًا على كل منهما، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الطرفين.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن انضمام تركيا المحتمل سيؤدي إلى تشكيل تحالف أمني جديد قد يؤثر على موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجها، وسط تساؤلات حول تداخل مصالح الولايات المتحدة مع مصالح السعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وترتبط تركيا وباكستان بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، تشمل التعاون في مشاريع دفاعية متعددة، وتزويد البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز كورفيت، وتطوير طائرات إف-16 المقاتلة للقوات الجوية الباكستانية، إضافة إلى برامج الطائرات المسيرة، مع سعي الطرفين لإشراك السعودية في برنامج الطائرة المقاتلة التركية من الجيل الخامس “كآن”.

هذا وتمثل العلاقات العسكرية بين تركيا وباكستان نموذجًا للتعاون الدفاعي طويل الأمد بين دولتين مسلمتين، إذ بدأت الشراكات المشتركة منذ عقود في مجالات تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية وتبادل الخبرات التقنية.

وتسعى السعودية لتعزيز نفوذها الأمني في المنطقة عبر الاتفاقيات الدفاعية المشتركة مع باكستان وتركيا، في وقت تتغير فيه التحالفات الإقليمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك القضايا الأمنية والاستراتيجية المتعلقة بالشرق الأوسط وإفريقيا.