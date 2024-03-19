السعودية وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال النفط

هنّأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، عن استعدادهما لمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون بين البلدين والتنسيق في “أوبك +”.

وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل أطيب التمنيات إلى ملك المملكة العربية السعودية، كما هنأ شعب المملكة بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال الكرملين في بيان: “أعرب الجانبان عن استعدادهما لمواصلة تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل المنفعة بين روسيا الاتحادية والمملكة العربية السعودية، وعلى وجه الخصوص، تم التأكيد على فعالية التنسيق بين البلدين في منظمة أوبك +”.

وأشار الكرملين، إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود هنأ خلال الاتصال الهاتفي بحرارة فلاديمير بوتين، على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

بدوره قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: نعرب عن “أطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الروسي، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي”.

هذا وكان الرئيس بوتين، فاز في الانتخابات الرئاسية، وحصل على نسبة 87.28% من أصوات المقترعين.