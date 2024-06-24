السعودية.. وفاة أكثر من 1300 حاج هذا العام

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج هذا العام، معظمهم ممن لم يحصلوا على تصريح للحج، موضحة أنهم ساروا لمسافات طويلة في الحر الشديد.

وقال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أمس الأحد، إن وفيات الإجهاد الحراري خلال موسم الحج لهذا العام بلغ 1301 حالة، منهم نحو 83% من غير المصرح لهم بالحج.

وأضاف أن المتوفين غير حاصلين على تصريح لأداء الحج ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد أدى الحجاج المناسك هذا العام خلال موجة شديدة الحرارة؛ حيث تجاوزت درجات الحرارة في بعض الأحيان 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت).