السعودية.. وفاة أمير من الأسرة الحاكمة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، وسط حالة من الحزن في الأوساط الرسمية والعائلية بالمملكة.

وجاء في البيان الرسمي للديوان الملكي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود”.

وأوضح البيان أن صلاة الجنازة ستقام يوم الجمعة الموافق 9 جمادى الأولى 1447هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، داعيًا المصلين إلى المشاركة في الصلاة على الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ويُعد الأمير خالد بن محمد بن تركي أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذين لعبوا دورًا مهمًا في شؤون المملكة، ويحظى بمكانة مميزة بين أفراد العائلة المالكة والمجتمع السعودي.