السعودية.. وفاة جديدة تصيب الأسرة الحاكمة

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وأدى الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة، صلاة الميت على الفقيدة عقب صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، وشارك في الصلاة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالإضافة إلى عدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

والأميرة جواهر بنت بندر هي واحدة من أفراد الأسرة المالكة في المملكة العربية السعودية، والتي تميزت بتاريخها العريق في خدمة المملكة والمشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية والخيرية. وفاتها جاءت بعد مسيرة طويلة في خدمة الوطن، وتلقى خبر رحيلها حالة من الحزن والتأثر بين المواطنين والمجتمع السعودي بشكل عام.

هذا وشهدت المملكة العربية السعودية في عام 2025 وفاة عدد من أفراد الأسرة المالكة، حيث نعى الديوان الملكي السعودي ثلاث شخصيات بارزة: الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود: أعلن الديوان الملكي السعودي في 8 مايو 2025 وفاة الأميرة جواهر بنت بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود، الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود: في 13 ديسمبر 2023، أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود: توفيت الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود في 31 يوليو 2022.