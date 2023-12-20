السعودية وفرنسا توقعان خطة تنفيذية للتعاون في الصناعات العسكرية

وقعت المملكة العربية السعودية وفرنسا اليوم الأربعاء، خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه عقب جلسة مباحثات بين وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي في باريس، تم توقيع مشروع خطة تنفيذية للتعاون في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير.

وقالت الوكالة أن الجانبان استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية “العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه وتطويره، ورؤية البلدين المشتركة لأمن المنطقة واستقرارها”.