السعودية.. 103 حالة أصابة و «كورونا» يعصف بالدول الخليجية

الدول الخليجية تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ”كورونا” [الخليخ اونلاين]

أكدت السعودية، السبت، على تسجيل 17 إصابة جديدة بـ”كورونا” ليرتفع العدد إلى 103، فيما أعلنت قطر تسجيل 17 حالة اصابة جديدة.

وقال بيان لوزارة الصحة السعودية على حسب ماورد بموقع قناة العالم إنه تم تسجيل 4 حالة في محافظة جدة (غرب) و12 في منطقة الرياض (وسط).

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 103، تعافت منها حالة واحدة، حسب بيان وزارة الصحة.

بدورها أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في البلاد إلى 337، عقب تسجيل 17 حالة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم تسجيل 4 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 104 حالات.

وعقد وزراء الصحة في مجلس التعاون، اليوم اجتماعا طارئا عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة مستجدات فيروس “كورونا” الذي يعصف بالمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن “الوزراء ناقشوا آخر المستجدات حول كورونا، وسبل الحد من انتشاره عبر الفيديو”.

الاجتماع، الذي دعا إليه الأمين العام للمجلس نايف الحجرف، يُعد الأول من نوعه على مستوى وزراء صحة دول المجلس في ظل استمرار الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو/حزيران 2017.

يشار إلى أن الدول الخليجية الستة تشهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بـ”كورونا”؛ ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية، في مقدمتها تعليق الدراسة، وإلغاء التجمعات، ووقف الرحلات الجوية مع دول عديدة.

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