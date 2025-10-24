السعوديون ينعون «أميرة الإنسانية».. من هي؟

أعلن الديوان الملكي السعودي، الجمعة، وفاة الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، على أن تُقام صلاة الجنازة عليها عصر السبت في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية واس.

ولم يذكر بيان الديوان تفاصيل حول سبب الوفاة، واكتفى بطلب الدعاء للفقيدة، راجيًا من الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

ونعى عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الأميرة الراحلة، معبرين عن حزنهم العميق لرحيلها، ومستذكرين مبادراتها الإنسانية والخيرية التي جعلتها تُعرف بلقب أميرة الإنسانية، نظرًا لجهودها الكبيرة في دعم العمل الاجتماعي والخيري داخل السعودية.

وحصلت الأميرة هيفاء على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة نيو هافن الأمريكية عام 2008، ثم نالت درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال عام 2017، ما أكسبها خبرات ومعارف أسهمت في نجاحها المهني.

وبدأت مسيرتها العملية كمحللة في أحد البنوك الكبرى قبل أن تتدرج لتصبح زميلة أولى في مبيعات الأسهم، ثم التحقت بوزارة التعليم العالي كمستشارة أولى عام 2012، حيث ساهمت في تطوير مبادرات تعليمية نوعية.

وفي عام 2020، عُينت عضوًا في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ممثلةً عن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كما شغلت منصب المدير العام للهيئة العامة للرياضة بين عامي 2017 و2019، مركزةً على تطوير الاقتصاد الرياضي وتعزيز مشاركة المرأة في المجال الرياضي.

وتولت الأميرة الراحلة منصب الأمين العام لشركة فورمولا إي القابضة في يوليو 2018، ما أتاح لها الإشراف على عدد من الفعاليات الرياضية الدولية التي استضافتها المملكة.

ومثلت السعودية في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2022، حيث شاركت في حوار دولي ناقش حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية العالمية.