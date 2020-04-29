السعوية.. الشرطة تُلقي القبض على مواطن تفاخر بحيازته المسكر وجاهر بالمعصية في رمضان

شاب يُفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية. [إنترنت]

أفادت الشرطة السعودية، بإلقائها القبض على مواطن فاخر بحيازته للمسكر وجاهر بالمعصية في شهر رمضان المبارك وتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد، شاكر التويجري، قوله أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

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