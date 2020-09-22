السفارة الألمانية تستعرض جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء

قام السفير الألماني لدى أوليفر أوفتشا، والوفد الموافق له، بزيارة إلى مقر الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وإدارة التعاون بالشؤون الأوروبية، وكان في استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام وعدد من مسؤولي الشركة.

وخلال الاجتماع تم إحاطة الوفد الألماني بالوضع الحالي للشركة والصعوبات التي تواجهها في ظل العجز الكبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك من خلال عرض ضوئي قُدم من قِبل الشركة العامة للكهرباء في مستهل الاجتماع، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.

هذا وقد استعرض السفير الألماني جملة من الاقتراحات للخروج من أزمة الكهرباء والتي تمثلت في معالجة آليات الشفافية ووضع القرار، وتوفير بيئة آمنة وكافية لزيادة ثقة المستثمرين وكذلك تقدم برؤى لتطوير الموارد البشرية والتدريب، والتركيز على توعية وترشيد المستهلك، كما أكد على أهمية استغلال مشاريع الطاقات المتجددة.