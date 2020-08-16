السفارة الألمانية تطلع على جاهزية مفوضية الانتخابات لتنفيذ أي استحقاق

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح، اليوم الأحد، سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له، بديوان المفوضية في العاصمة طرابلس.

وأفادت المفوضية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تُقرها أي تسوية سياسية مرتقبة.

وأعرب الدكتور السايح في مستهل اللقاء عن شكره للحكومة الألمانية لمجهوداتها السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مستعرضاً التحديات التي تواجه المفوضية، ومدى قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. وهذا ناقش اللقاء مدى فاعلية وكفاءة الدعم الدولي الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المقدم للمفوضية في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات. من جانبه أشاد السفير الألماني بالجهود المبذولة من المفوضية ومستوى الاستعدادات التي اتخذت من جانبها حيال أي اتفاق سياسي يقود إلى الانتخابات، وأبدى استعداد بلاده لتوفير سبل الدعم لإرساء المسار الديمقراطي في ليبيا. يُشار إلى أن مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي قامت برعايته الحكومة الألمانية وضم ممثلي 16 دولة، كانت إحدى توصياته الواردة في النقطة (26) حث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تقودها وتمتلكها ليبيا، والانخراط فيها بطريقة بناءة، ما يُمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرة، ونزيهة وشاملة، وذات مصداقية، تقوم بتنظيمها لجنة انتخابات وطنية عليا مستقلة وفعالة.