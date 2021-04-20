السفارة الألمانية تُواصل تقديم مساعداتها للقطاعات الخدمية في عدة مناطق

أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا، يوم الاثنين، عن تقديم مساعدات للقطاعات الخدمية في طرابلس وغات وبنغازي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في تغريدة على تويتر، إن مشروع تحقيق الاستقرار الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من ألمانيا وعدد من المانحين في جميع أنحاء العالم قدم العديد من المساعدات لليبيا منها معدات حديثة لمستشفى الأطفال ببنغازي وتحسين النظافة الصحية لأعمال المياه في مدينة غات وإزالة الأنقاض في طرابلس وتحديدا في قصر بن غشير.

الاستقرار في العمل: معدات حديثة في مستشفى الأطفال ببنغازي. تحسين النظافة الصحية لأعمال المياه في مدينة غات وإزالة الأنقاض في طرابلس / قصر بن غشير.

هذه فقط بعض الأمثلة من مشروع تحقيق الاستقرار والذي تقوده @UNDPLibya والممول من قبل🇩🇪 وعدد من المانحين في جميع أنحاء ليبيا. pic.twitter.com/vQQsno8EQJ — Oliver Owcza (@GermanAmbLBY) April 19, 2021