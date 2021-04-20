السفارة الألمانية تُواصل تقديم مساعداتها للقطاعات الخدمية في عدة مناطق

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 01:01 | آخر تحديث: 20 أبريل 2021 - 01:02 نُشر: الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 01:01
ليبيا
السفارة الألمانية
سفارة ألمانيا لدى ليبيا تواصل تقديم مساعداتها للقطاعات الخدمية بمناطق طرابلس وغات وبنغازي

أعلنت السفارة الألمانية في ليبيا، يوم الاثنين، عن تقديم مساعدات للقطاعات الخدمية في طرابلس وغات وبنغازي.

وقال سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، في تغريدة على تويتر، إن مشروع تحقيق الاستقرار الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من ألمانيا وعدد من المانحين في جميع أنحاء العالم قدم العديد من المساعدات لليبيا منها معدات حديثة لمستشفى الأطفال ببنغازي وتحسين النظافة الصحية لأعمال المياه في مدينة غات وإزالة الأنقاض في طرابلس وتحديدا في قصر بن غشير.

آخر تحديث: 20 أبريل 2021 - 01:02
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