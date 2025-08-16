ألمانيا تحذّر: ترهيب الناخبين يهدد حق الليبيين في اختيار ممثليهم

دعت السفارة الألمانية في طرابلس جميع الأطراف في ليبيا إلى ضمان إجراء الانتخابات البلدية المقررة في 16 أغسطس الجاري بشكل شفاف، شامل وسلمي في مختلف أنحاء البلاد.

وفي بيان رسمي، أعربت السفارة عن قلقها إزاء الهجمات الأخيرة التي استهدفت مقار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومحاولات عرقلة عملية التصويت، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال من شأنها تقويض المسار الديمقراطي في ليبيا.

وشددت السفارة على أن ترهيب الناخبين أو تعطيل عمل المفوضية يُعد تهديدًا مباشرًا للحق الديمقراطي للشعب الليبي في اختيار ممثليه، مجددة في الوقت نفسه دعمها الكامل للمفوضية في أداء مهامها الوطنية.

وأكد البيان تطلع ألمانيا إلى انتخابات سلمية تُمكن الليبيين من التعبير عن خياراتهم وتوجهاتهم السياسية بحرية، بما يعزز من مسار الاستقرار والديمقراطية في البلاد.