السفارة الأمريكية: أحداث تشاد تُؤكد الحاجة لتوحيد العناصر العسكرية في ليبيا

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن الأحداث التي تشهدها دولة تشاد، تُؤكد الحاجة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في ليبيا في هيكل واحد للسيطرة على حدودها وحماية سيادتها.

جاء ذلك خلال محادثة أجراها السفير ريتشارد نورلاند،مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بحثا خلالها أحداث تشاد والانتخابات المزمع إجراؤها في ليبيا أواخر العام الجاري.

وأشارت السفارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن نورلاند شدّد على أهمية المجلس الرئاسي في الهياكل السياسية المتطورة في ليبيا، وأعرب السفير عن تقديره لتأكيد الكوني على الدعم الشعبي القوي من أجل إجراء الانتخابات الوطنية دون تأخير بتاريخ 24 ديسمبر المقبل.

كما ناقش الطرفان الأحداث في تشاد، والتي تؤكد على الحاجة الملحة لتوحيد جميع العناصر العسكرية في هيكل واحد يمكنه السيطرة على حدود البلاد وحماية السيادة الليبية، بحسب السفارة.

وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي قد توفي يوم الاثنين الماضي، متأثرا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

وفي أعقاب مقتل الرئيس، أعلن العسكريون في البلاد عن فترة انتقالية بقيادة نجل الرئيس الراحل محمد إدريس ديبي بصفة الرئيس مؤقتا.