السفارة الأمريكية: إعادة الآثار القيّمة انتصار لليبيا والتراث الثقافي العالمي

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن إعادة الآثار الليبية القيّمة إلى طرابلس اليوم، هو بمثابة “انتصار” لليبيا والتراث الثقافي العالمي.

وأعربت سفارة الولايات المتحدة مرة أخرى، عن امتنانها لمكتب المدعي العام في مانهاتن ومسؤولي مباحث الأمن الداخلي (HSI) الذين شاركوا في التحقيقات وإعادة القطع الأثرية المتعددة المسروقة من مدينة شحات الآثرية.

وشارك المبعوث الأمريكي الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند افتراضيا في الحفل الذي أقيم اليوم، وأشار إلى أنّ “بعض القطع الأثرية الرائعة والقيمة يتم إرجاعها اليوم إلى البلد الذي تنتمي له”.

ونوهت السفارة إلى أن القطع التي أُعيِدت إلى ليبيا اليوم تضمنت “رأس تمثال أنثى محجّبة” من مجموعة خاصة من القطع الأثرية التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى “الرأس” الذي كان في عهدة متحف متروبوليتان في نيويورك منذ عام 1998، بالإضافة إلى القطع الأثرية والفنية الأخرى التي تمت مصادرتها وتسليمها إلى السفارة الليبية في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن المهربين جلبوا هذه الآثار بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، فقد نجحت الجهود القانونية في إعادتها إلى بلدانها الأصلية.

هذا وأعربت السفارة عن فخر الولايات المتحدة بدعم جهود إعادة الآثار المسروقة إلى ليبيا كجزء من الوفاء بالتزاماتها المصوص عليها في اتفاقية الملكية الثقافية الثنائية بين الولايات المتحدة وليبيا وبموجب اتفاقية اليونسكو بشأن وسائل حظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل الملكية غير المشروع للممتلكات الثقافية.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، دعمها لحماية التراث الثقافي بالتنسيق مع شركاء ليبيين ودوليين آخرين.

إعادة الآثار الليبية القيمة إلى طرابلس اليوم هو بمثابة "انتصار" لليبيا والتراث الثقافي العالمي. وتعرب سفارة الولايات… تم النشر بواسطة ‏‎U.S. Embassy Libya‎‏ في الخميس، ٣١ مارس ٢٠٢٢