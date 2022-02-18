السفارة الأمريكية تأسف لتصريحات «حمودة» بشأن «ويليامز»

اعربت السفارة الامريكية في ليبيا عن أسفها بشأن تصريحات للمتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة التي وصف فيها تصريحات مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز بأنها منحازة لأطراف معينة.

وذكرت السفارة الامريكية أن نهج ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية كان متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا.

وقالت السفارة الامريكية إنّه لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا.

وأضافت السفارة الامريكية أنّ الولايات المتحدة تشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.