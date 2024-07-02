السفارة الأمريكية تؤكّد دعمها العملية السياسية والاستقرار الاقتصادي  

ناقش القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برنت، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، “أهمية الدور الرقابي للديوان واستقلاليته التكنوقراطية”.

وبحسب ما نشرته السفارة عبر حسابها بموقع “اكس”، قال برنت: “إن اللقاء استعرض فرص تعزيز المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) لزيادة قدرات الديوان ودعم جهوده في التحديث”.

وفي ذات السياق، بحث القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيمي برنت، في طرابلس، مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، “سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة”.

وجدد برنت، خلال اللقاء، “دعم بلاده لاستقرار ليبيا الاقتصادي، والعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة”.