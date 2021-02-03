السفارة الأمريكية تبحث الجهود المبذولة لدعم انتخابات 24 ديسمبر

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الثلاثاء، مع سفيرة الدنمارك لدى ليبيا جولي بروزان يورجنسن، التعاون الجاري في ليبيا بما في ذلك دعم الانتخابات البلدية واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها، إن السفيرين تناولا خلال اللقاء الجهود المبذولة لدعم الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الــ24 ديسمبر 2021.

وأضافت السفارة أن السفير نورلاند أعرب عن شكره للدنمارك على مساهمتها الكبيرة البالغة 800 ألف دولار أمريكي كجزء من الاتفاق الثنائي بين البلدين لدعم الانتخابات المحلية في ليبيا بالإضافة إلى مساهمة قدرها مليون دولار قدمتها الدنمارك في عام 2018.

ووصف السفير الأمريكي جهود الدنمارك بأنها مثال ممتاز على دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في ليبيا.