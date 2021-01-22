السفارة الأمريكية تبحث المسائل المتعلقة بالجنوب الليبي

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الخميس، محادثات هاتفية، مع أعضاء بلديات فزان.

وبحسب ما أفادت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، فقد ناقش السفير نورلاند مع عميد بلدية بنت بية أشرف المصلح، وعميد بلدية سبها الشاوش غربال، وعميد بلدية اوباري احمد ماتكو نينو، المستجدات الأخيرة على صعيد منتدى الحوار السياسي الليبي والتحديات التي تواجه بلديات الجنوب التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب الليبي، بحسب بيان السفارة.

وأعرب العمداء عن دعمهم للمسار السياسي الذي تيسره المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

من جانبه جدد السفير نورلاند التأكيد على التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ذلك المسار والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.