السفارة الأمريكية تبحث جهود فتح الطريق الساحلي ومشاكل حرس المنشآت النفطية

تلقى وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الدكتور صلاح الدين النمروش، مكالمة هاتفية، اليوم الأربعاء، من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وعبر السفير عن أمله في نجاح الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جنيف، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تطرقت المكالمة إلى الجهود المبذولة من قِبل وزارة الدفاع لفتح الطريق الساحلي، وكذلك إيجاد الحلول لمشاكل الأفراد التابعين لجهاز حرس المنشات النفطية وما يترتب عنها من إغلاق للحقول والموانئ النفطية.

من جهته أكد الوزير بأن كافة التعليمات صُدِرت بالخصوص، وجاري العمل على حلحلة هذه الإشكاليات.

كما أكد وزير الدفاع صلاح الدين النمروش في اتصاله مع السفير والملحق العسكري الأمريكي، أنه تم إحراز تقدم في إعادة فتح الطريق الساحلي الذي دعت إليه اللجنة العسكرية المشتركة، كذلك في ما يخص تجنب إغلاق الصادرات من بعض الموانئ النفطية نتيجة للقضايا المتعلقة برواتب حرس المنشآت النفطية.

وفي ختام المكالمة، هنأ السفير الوزير وجميع الليبيين على التقدم المحرز في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف نحو تسمية سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت السفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.