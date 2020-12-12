السفارة الأمريكية تتعهد بدعم جهود تحسين الخدمات في غدامس

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بدعم جهود تحسين الخدمات في بلدية غدامس جنوبي غرب ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجراه السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، مع عميد بلدية غدامس قاسم المانع.

وأفادت السفارة بأن المكالمة ناقشت التطورات الحالية، لا سيما ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، و الحاجة الملحة لجميع الليبيين للاتفاق على حلول سياسية وأمنية دائمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.

وتناول العميد المانع بالوصف التحديات التي تواجهها البلديات النائية في ليبيا، وناقش هو والسفير نورلاند دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتحسين تقديم الخدمات بشكل ملموس لصالح سكان غدامس.

وقال السفير نورلاند: “إن غدامس مدينة تاريخية وأنا ممتن للغاية لعميد البلدية على تعريفي بها عبر الهاتف”.