السفارة الأمريكية تحث جميع الأطراف على التهدئة وتجنب العنف

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في التعبير عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوقوع اشتباكات محتملة في طرابلس.

وحثت السفارة عبر حسابها على منصة “إكس”، جميع الأطراف على التهدئة على الفور وتجنب العنف.

وقالت السفارة الأمريكية إن محاولة حل الأزمة المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي بالقوة أمر غير مقبول وسيكون له عواقب وخيمة على سلامة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار البلاد، فضلاً عن التأثيرات الخطيرة المحتملة على موقف ليبيا في النظام المالي الدولي.

وأضافت السفارة: “ومع تكثيف الجهود التي تيسرها الأمم المتحدة لإيجاد حل من خلال المفاوضات، فإننا ندعو جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط في حوار جاد بين جميع أصحاب المصلحة حول التوزيع العادل للثروة”.