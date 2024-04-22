السفارة الأمريكية تدعو إلى إجراء تحقيق في وفاة سراج دغمان

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في وفاة الناشط والحقوقي سراج دغمان أثناء احتجازه في سجون الرجمة.

وذكرت السفارة عبر حسابها على منصة “إكس”، بأنها تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها لإجراء تحقيق في وفاة دغمان.

وجددت السفارة الأمريكية التأكيد على ضرورة الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا، وحثت على الإفراج السريع عن جميع المحتجزين تعسفاً.

وفي وقت سابق، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن “حزن عميق” لوفاة الناشط السياسي سراج دغمان أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري.

وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، دعت البعثة السلطات المعنية “لإجراء تحقيق شفاف ومستقل” في الظروف المحيطة بوفاته، معبرة عن تعازيها الخالصة لعائلته.

وأكدت البعثة أنها أخذت علما ببيان جهاز الأمن الداخلي في شرق البلاد بشأن وفاة دغمان، مذكرة بأنه اعتُقل واحتُجز تعسفياً منذ مطلع أكتوبر 2023، بمعية كل من فتحي البعجة وطارق البشاري وسالم العريبي وناصر الدعيسي، دون أن يتم “لحد الآن” توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة.

ودعت البعثة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان، مجددة دعواتها لتحقيق المساءلة ووضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية في جميع أنحاء البلاد.