السفارة الأمريكية تدعو النّواب والدّولة لإكمال مهمتهم المتعلقة بالمسار الدستوري

أعربت السفارة الأمريكية عن تشجيعها بالتقدم الذي أحرزته اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالمسار الدستوري في القاهرة.

وأكدت السفارة الأمريكية على أهمية أن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة المسؤوليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وأشادت السفارة الأمريكية بالمشاركين في اجتماعات القاهرة، داعية إيّاهم على إكمال مهمتهم عند استئناف الاجتماعات في 10 يوينو المقبل، معتبرة أن هذه المحادثات أفضل فرصة متاحة حتى الآن ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وكانت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز أعلنت في ختام إجتماعات القاهرة أنّ اللجنة المشتركة في اجتماعات المسار الدستوري تمكنت من الوصول إلى إجماع أولي على 137 مادة من مشروع الدستور.