السفارة الأمريكية تدعو للتجاوب بحسن نية مع دعوة المبعوث الأممي

دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الليبيين لقبول دعوة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي”، والمشاركة في المحادثات بنية حسنة، وتقديم ما سمتها “التنازلات اللازمة”، للتوصل إلى توافق، وإحراز تقدم في العملية السياسية.

وقالت السفارة في اليوم عبر حسابها على منصة “x” في ذكرة استقلال ليبيا “نهنئ ليبيا بمناسبة عيد استقلالها ونتقدم بأطيب الأماني إلى الشعب الليبي” متمنية لليبيين مستقبلا مشرقا.

وعبرت السفارة عن الأسف لمرور سنتين على تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وقالت “نشارك الشعب الليبي إحباطه من أن الفاعلين الليبيين الرئيسيين لم يجدوا بعد سبيلا لتلبية المطالب الشعبية، والتوصل إلى تسوية تمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة تقدم لكامل الشعب الحق في اختيار قادته”.

وختمت السفارة بالقول” نحث القادة الليبيين على الإيفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد”.