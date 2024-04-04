السفارة الأمريكية ترحب باختيار قوقي والسني ضمن برنامج الزائر الدولي

هنأ القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا “جيمي برنت”، عضو مجلس بلدي أوباري، “عمر قوقي” وقائد المجتمع المدني من هون، ” طه السني”، لاختيارهما للمشاركة في برنامج الزائر الدولي، الذي ترعاه وزارة الخارجية الأمريكية في الولايات المتحدة.

وقال “برنت” في تغريدة نشرتها السفارة عبر موقعها بالفيسبوك مساء الأربعاء ” إن إخلاصهما لبناء مستقبل أفضل لليبيا، يشكل مصدر إلهام”، معربا عن تمنياته لهما بتجربة مثمرة ومفيدة أثناء التفاعل مع مجموعة متنوعة من المؤسسات في الولايات المتحدة لليبيا.